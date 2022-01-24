Як передає Politeka.net, під час одного з ефірів вокального талант-шоу Оля Полякова образилася на Дорофєєву через учасницю. Як відомо, під час сліпих прослуховувань тренери борються за кращих учасників. Іноді їм доводиться буквально вмовляти вокалістів вибрати саме їх команду.

Під час першого випуску 12 сезону «Голосу країни» справжня боротьба розгорнулася за 22-річну Інесу Грицаєнко. Дівчина розгорнула до себе всі чотири тренерських крісла, вразивши виконанням пісні "Гуси". Грицаєнко вирішила піти в команду Дорофєєвої, що не дуже сподобалося Поляковій Вона пригрозила співачці, що в наступному ефірі закриє її в гримерці.

«Я наступного разу прикрию шваброю твою гримерку», - зазначила Полякова.

Відзначимо, що після першого ефіру найбільше учасників опинилося в команді Дорофєєвої. Її обрали троє артистів.

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