Як повідомляє Politeka.net, у Києві пройшла презентація нового сезону шоу "Голос країни", участь в якому взяли багато українських зірок. Серед них був новий суддя проекту Святослав Вакарчук, який дав невелике інтерв'ю журналістам Телеграм-каналу "Культурна пральня" і зробив кілька несподіваних заяв.

Так, Святослав Вакарчук поділився одкровенням та висловив сподівання, що в новому сезоні будуть приділяти менше уваги "мішурі, блискіткам і костюмам і більше - музиці". Він не цінує такого і хоче спокійного конкурсу.

Автори публікації слабо вірять, що сезон буде спокійним, адже за суддівським кріслом цього року сидить співачка Оля Полякова. А з нею ніколи не доводиться нудьгувати ні глядачам, ні колегам.

"Хоча Володимир Завадюк (продюсер 1+1 - прим. ред.) і сказав, що Оля в "Голосі" зовсім інша і дуже нас здивує. Але слабо віриться, що вона не буде перекрикувати колег і вставляти свої п'ять копійок з приводу і без. У будь-якому випадку, як мінімум першому випуску високі рейтинги забезпечені", - йдеться в повідомленні "Культурної пральні".

Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" на тлі моря похвалився роботою в радість.

Як Politeka писала, улюблениця Вакарчука Соловій зворушила кадрами в Криму.

Також Politeka розповідала, Святослав Вакарчук дав настанову учасникам "Голосу країни", оцінили не всі.