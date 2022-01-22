Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є популярною українською співачкою. У неї є дві дочки, старша - Маша, і молодша - Аліса, з якими вона часто проводить час.

Так, на цей раз дочка Полякової опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Полякова засвітилася зі своєю старшою донькою - Машею на презентації "Голосу країни". Артистка в незвичайному комбінезоні в смужку, а Маша Полякова вийшла у світ в шикарному червоному латексному костюмі, який доповнила чорною блузкою і краваткою.

"Під копирочку, дівчатка. Як усвідомлювати, що дочка красуня?",- запитують на тлі.

"Робилася із задоволенням", — відповіла Ольга Полякова.

Нещодавно стало відомо, що Ольга Полякова буде тренером у новому сезоні проєкту "Голос країни", який з'явиться на екранах вже 23 січня о 21:00 на телеканалі"1+1". Також, з нею буде Потап, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук.

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