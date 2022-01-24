Как передает Politeka.net, во время одного из эфиров вокального талант-шоу Оля Полякова обиделась на Дорофееву из-за участницы. Как известно, во время слепых прослушиваний тренеры борются за лучших участников. Иногда им приходится буквально уговаривать вокалистов выбрать именно их команду.

Во время первого выпуска 12 сезона «Голосу країни» настоящая борьба развернулась за 22-летнюю Инессу Грицаенко. Девушка развернула к себе все четыре тренерских кресла, впечатлив исполнением песни «Гуси». Грицаенко решила пойти в команду Дорофеевой, что не очень понравилось Поляковой. Она пригрозила певице, что в следующем эфире запрет ее в гримерке.

«Я в следующий раз прикрою шваброй твою гримерку», - отметила Полякова.

Отметим, что после первого эфира больше всего участников оказалось в команде Дорофеевой. Ее выбрали трое артистов.

Напомним, что Полякова показала, как на неё похожа старшая дочь Маша: "Как осознавать...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева впечатлила образом в кресле судьи "Голос країни": "Джоли отдыхает".

Также Politeka писала, что Полякова не даст заскучать на "Голосі країни", коллега не оценил: "Меньше мишуры…".