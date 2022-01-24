Як передає Politeka.net, в Instagram 55-річна Ольга Сумська показала свій новий образ. Вона позувала в червоній сукні і великому літньому капелюсі з великими полями.
"Любов і голуби. Полтава, Привіт!",- підписала відео актриса.
Засвітила зірка і другий образ з вистави, позуючи в ефектній шапочці.
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Вона також звернулася до шанувальників, розповівши про свій новий проект.
"А ось і Раїса Захарівна! Сьогодні мій перший спектакль "Любов і голуби". Час ще є. Ми вас чекаємо", - заявила Сумська.
Відзначимо, що фільм "Любов і голуби" 1985 року люблять і обожнюють мільйони. Роль спокусниці в ньому зіграла Людмила Гурченко. Тепер сценарій фільму адаптували для театральної сцени, щоб залучити глядачів до театру.
До речі, нещодавно Ольга Сумська знялася в сучасній українській комедії «Любов і блогери».
Нагадаємо, що Ольга Сумська показала себе крупним планом: "Королева краси".
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