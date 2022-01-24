Відома українська актриса театру і кіно Ольга Сумська розповіла про свою нову роль – раніше цю роль грала легендарна російська актриса Людмила Гурченко.

Як передає Politeka.net, в Instagram 55-річна Ольга Сумська показала свій новий образ. Вона позувала в червоній сукні і великому літньому капелюсі з великими полями.

"Любов і голуби. Полтава, Привіт!",- підписала відео актриса.

Засвітила зірка і другий образ з вистави, позуючи в ефектній шапочці.

Вона також звернулася до шанувальників, розповівши про свій новий проект.

"А ось і Раїса Захарівна! Сьогодні мій перший спектакль "Любов і голуби". Час ще є. Ми вас чекаємо", - заявила Сумська.

Відзначимо, що фільм "Любов і голуби" 1985 року люблять і обожнюють мільйони. Роль спокусниці в ньому зіграла Людмила Гурченко. Тепер сценарій фільму адаптували для театральної сцени, щоб залучити глядачів до театру.

До речі, нещодавно Ольга Сумська знялася в сучасній українській комедії «Любов і блогери».

Нагадаємо, що Ольга Сумська показала себе крупним планом: "Королева краси".

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