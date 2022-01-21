Відома українська актриса Ольга Сумська, яка прославилася за роллю "Роксолани", показала новий образ поруч з Тіною Кароль.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже більше ніж 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська сидить у стиліста, який їй робить шикарну зачіску. Далі в Сторіз актриса хвалиться кінцевим результат.

"Ой, що зараз буде, друзі. Вже скоро на телеканалі "Україна".", — розповіла Ольга Сумська.

Також, Ольга Сумська показала кадр з відомою співачкою Тіною Кароль, яка постала перед камерою в напіввідкритому вбранні з чорного топа і чорних брюк.

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