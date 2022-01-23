Народна і заслужена артистка України Ольга Сумська показала ефектний образ для нового проекту, вразивши Віталія Козловського з українцями.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною українською актрисою. Зірка майже 40 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно, за що отримала звання Народної і заслуженої артистки України. Актриса і зараз продовжує працювати. Артистка нещодавно погодилася на роль в серіалі "Алмаз". Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Сумський показала образ, який використовувала в серіалі. Зірка була в пальто і капелюшку, а на руках були рукавички. Артистка сиділа в автомобілі, поклавши лікоть на вікно машини.

"Серіал " Алмаз". Роль-дама, загадкова і підступна... Вже скоро", - написала зірка під фото.

Фанати, включаючи Віталія Козловського, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Образ - просто шикарний!!! Елегантно, завжди кажу: богиня! Капелюшки дуже вам йдуть!!! Дуже мило!", "Дуже чекаю", "Вау, вау, Оля", "леді - загадка", "фатальна жінка", "Пікова дама".

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