Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною українською актрисою. Зірка майже 40 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно, за що отримала звання Народної і заслуженої артистки України. Актриса і зараз продовжує працювати. Артистка нещодавно погодилася на роль в серіалі "Алмаз". Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Сумський показала образ, який використовувала в серіалі. Зірка була в пальто і капелюшку, а на руках були рукавички. Артистка сиділа в автомобілі, поклавши лікоть на вікно машини.
"Серіал " Алмаз". Роль-дама, загадкова і підступна... Вже скоро", - написала зірка під фото.
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Фанати, включаючи Віталія Козловського, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Образ - просто шикарний!!! Елегантно, завжди кажу: богиня! Капелюшки дуже вам йдуть!!! Дуже мило!", "Дуже чекаю", "Вау, вау, Оля", "леді - загадка", "фатальна жінка", "Пікова дама".
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