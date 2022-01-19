Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною українською актрисою, яка з 83-го року радує своєю творчістю. Зірка знімається в кіно і грає ролі в театрі, отримавши за свій талант звання Народної і заслуженої артистки України.

Ольга Сумська активно веде сторінку в соцмережі, де часто ділиться з шанувальниками подробицями життя, та полюбляє показувати себе.

В новому пості актриса показала знімок, на якому вона зображена крупним планом. Ольга Сумська позувала в бузковому костюмі з декольте.

«Зі святом Водохреща, друзі! Сьогодні не пірнаю, бо на зйомці весь день… Але вдома ввечері тепла ванна - теж буде чудово! Вся водичка сьогодні очищує!» - зазначила артистка.

Ольгу Сумську засипали компліментами.

«Ольга Вячеславівна ви найпрекрасніша жінка у цілому світі, ви королева краси», «Чарівна», «Красива жінка», «Красуня», «Чарівна Ольга🦋 просто диво!», - писали в коментарях.

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