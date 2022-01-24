Как передает Politeka.net, в Инстаграм 55-летняя Ольга Сумская показала свой новый образ. Она позировала в красном платье и большой летней шляпе с большими полями.
«Любовь и голуби. Полтава, привет!», - подписала видео актриса.
Засветила звезда и второй образ из спектакля, позируя в эффектной шапочке.
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Она также обратилась к поклонникам, рассказав о своем новом проекте.
«А вот и Раиса Захаровна! Сегодня мой первый спектакль «Любовь и голуби». Время еще есть. Мы вас ждем», - заявила Сумская.
Отметим, что фильм «Любовь и голуби» 1985 года любим и обожаем многими. Роль соблазнительницы в нем сыграла Людмила Гурченко. Теперь сценарий фильма адаптировали для театральной сцены, чтобы привлечь зрителей в театр.
Кстати, недавно Ольга Сумская снялась в современной украинской комедии «Любовь и блогеры».
Напомним, что Ольга Сумская показала себя крупным планом: «Королева красоты».
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