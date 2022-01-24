Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская рассказала о своей новой роли – ранее эту роль играла легендарная российская актриса Людмила Гурченко.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 55-летняя Ольга Сумская показала свой новый образ. Она позировала в красном платье и большой летней шляпе с большими полями.

«Любовь и голуби. Полтава, привет!», - подписала видео актриса.

Засветила звезда и второй образ из спектакля, позируя в эффектной шапочке.

Она также обратилась к поклонникам, рассказав о своем новом проекте.

«А вот и Раиса Захаровна! Сегодня мой первый спектакль «Любовь и голуби». Время еще есть. Мы вас ждем», - заявила Сумская.

Отметим, что фильм «Любовь и голуби» 1985 года любим и обожаем многими. Роль соблазнительницы в нем сыграла Людмила Гурченко. Теперь сценарий фильма адаптировали для театральной сцены, чтобы привлечь зрителей в театр.

Кстати, недавно Ольга Сумская снялась в современной украинской комедии «Любовь и блогеры».

Напомним, что Ольга Сумская показала себя крупным планом: «Королева красоты».

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