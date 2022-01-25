Як пише Politeka.net, старим фото артистка поділилася у своїх сторіз. 25 січня Тіна Кароль відзначає свій день народження. Цього року їй виповнилося 37 років. Судячи з усього, напередодні співачку накрила невелика ностальгія, тому вона перепостила на свою сторінку публікацію, зроблену шанувальниками.

На колажі, обробленому під малюнок, доросла Кароль сиділа перед дзеркалом, в якому замість її справжнього відображення була маленька дівчинка, явно вирізана зі справжнього старого фото.

На архівному знімку волосся Тіни були коротким і темним, а прикрашав його великий білий бант. Дівчинка з щіткою в руці тягнулася кудись вгору.

"Доросла стала просто трохи...погляд інший", - підписали шанувальники свою роботу цитатою самої Тіни.

Пізніше Кароль зізналася, що вже багато років не святкувала жодного дня народження. Це почалося, коли їй було 25 років і у її чоловіка Євгена Огіра діагностували рак, від якого він надалі помер.

"Це всього лише день, але так багато в ньому надій. Дякую за привітання", - написала Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль після трагедії з чоловіком більше не святкує дні народження.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль вразила зовнішністю до популярності, спливли дитячі фото.

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