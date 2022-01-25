Как пишет Politeka.net, старым фото артистка поделилась в своих Сториз. 25 января Тина Кароль отмечает свой день рождения. В этом году ей исполнилось 37 лет. Судя по всему, накануне певицу накрыла небольшая ностальгия, поэтому она перепостила на свою страницу публикацию, сделанную поклонниками.

На коллаже, обработанном под рисунок, взрослая Кароль сидела перед зеркалом, в котором вместо ее настоящего отражения была маленькая девочка, явно вырезанная с настоящего старого фото.

На архивном снимке волосы Тины были короткими и темными, а украшал их большой белый бант. Девочка с щеткой в руке тянулась куда-то вверх.

«Взрослая стала просто чуть-чуть…Взгляд другой», - подписали поклонники свою работу цитатой самой Тины.

Позже Кароль призналась, что уже много лет не праздновала ни одного дня рождения. Это началось, когда ей было 25 лет и у ее мужа Евгения Огира диагностировали рак, от которого он в последствии скончался.

«Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления», - написала Кароль.

Напомним, Тина Кароль после трагедии с мужем больше не празднует дни рождения.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль поразила внешностью до популярности, всплыли детские фото.

Также Politeka писала, что Тину Кароль в длинном платье заметили на роскошной свадьбе.