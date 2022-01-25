Тине Кароль 25 января исполняется 37, однако артистка вот уже 12 лет, оказывается, не отмечает свои дни рождения. В новом посте у себя в Инстаграм Тина объяснила почему и опубликовала серию архивных фото, передает Politeka.net.
Как известно, певица была замужем за продюсером Евгением Огиром (с 2008 по 2013 гг.), от которого у нее единственный сын Вениамин. Пара строила большой дом под Киевом, но планы на счастливое будущее разрушило внезапное горе - Евгений умер в результате онкологического заболевания. Еще до трагедии, когда только велась борьба за жизнь, Кароль отказалась праздновать свои дни рождения и следует этому правилу до сих пор.
"Суть такова: с 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного Дня Рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд", - раскрылась Кароль, все же поблагодарив всех за поздравления.
Фанаты желают певице всего самого наилучшего:
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"С Днём Рождения, прекрасный человек🧸🤍"
"🎉 будь всегда самой счастливой на Свете❤️ свети ярче ❤️ любим до бесконечности❤️"
"🎉какие атмосферные фотографии, прослезилась 🥺💔"
"С днём рождения, девочка-космос📎♥️ Мы безумно сильно любим вас!🤧"
Напомним, Кароль раскрепостилась перед камерами и показала фигуру с экзотичного ракурса: кадры.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль в разных образах игриво повертелась перед зеркалом: "Задела все струны души".
Также Politeka писала, что Тина Кароль в полупрозрачном платье заговорила о счастье и неожиданно призналась: "В этом вся моя миссия".