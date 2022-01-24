Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известной украинской певице Тине Кароль, опубликовали забавные архивные кадры, на которых можно увидеть, как выглядела будущая звезда в детстве.

Так, на первой фотографии Тина запечатлена вместе с подругой примерно ее же возраста, видно, что девочки валяют дурака, весело хохоча при этом. Похоже, снимок был сделан у одной из них дома. На второй фотографии Кароль запечатлена на улице, здесь она позирует вместе со своими школьными подругами, возможно одноклассницами. Все девочки в нарядных школьных одеждах стоят по струнке и с серьезными лицами смотрят в объектив.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать архивные фото с Тиной Кароль: "Тина такая маленькая, такая милая. Такая похожа сама на себя. Сразу узнал", "Красотка", "Красивая девочка из детства", "Пампушка была", "Красивая, как всегда".

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Напомним, Кароль раскрепостилась перед камерами и показала фигуру с экзотичного ракурса: кадры.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в разных образах игриво повертелась перед зеркалом: "Задела все струны души".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в полупрозрачном платье заговорила о счастье и неожиданно призналась: "В этом вся моя миссия".