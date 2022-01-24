Как сообщает Politeka.net, на фан-странице 36-летней популярной украинской певицы Тины Кароль в Instagram появилось видео ее выступления во Львове, где она вживую спела одну из своих известных песен - "Ноченька". Песня зазвучала по-нову, ведь Кароль очередной раз продемонстрировала свой талант и брала высокие ноты.
"Тина Кароль вчера выступала во Львове 🥰", - написали на странице.
Как видим, певица надела красивое блестящее платье длины миди, а также сделала укладку. Уже традиционно Кароль накрасила губы красной помадой. На кадрах исполнительница выглядела очень худой.
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Судя по кадрам, Тину Кароль пригласили спеть на свадьбе, ведь под ее исполнение танцевали невеста и жених, а также гости праздника.
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Напомним, что Тина Кароль озарила улыбкой на редком фото с мужчиной, которого не стало слишком рано: "Замечательная пара была".
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