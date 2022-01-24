В сети опубликовали видеоролик с выступления известной украинской певицы Тины Кароль во Львове, где она вживую спела свою песню "Ноченька".

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице 36-летней популярной украинской певицы Тины Кароль в Instagram появилось видео ее выступления во Львове, где она вживую спела одну из своих известных песен - "Ноченька". Песня зазвучала по-нову, ведь Кароль очередной раз продемонстрировала свой талант и брала высокие ноты.

"Тина Кароль вчера выступала во Львове 🥰", - написали на странице.

Как видим, певица надела красивое блестящее платье длины миди, а также сделала укладку. Уже традиционно Кароль накрасила губы красной помадой. На кадрах исполнительница выглядела очень худой.

Судя по кадрам, Тину Кароль пригласили спеть на свадьбе, ведь под ее исполнение танцевали невеста и жених, а также гости праздника.

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Напомним, что Тина Кароль озарила улыбкой на редком фото с мужчиной, которого не стало слишком рано: "Замечательная пара была".

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