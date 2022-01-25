Як пише Politeka.net, 27-річна актриса, яка виконувала роль Женьки в серіалі "Свати", вирішила поспілкуватися зі своїми фанатами і відповісти на їхні запитання в Instagram. Ця бесіда не могла обійтися без питань про один з найпопулярніших проектів в кар'єрі Кошмал.
Зокрема, у актриси поцікавилися, чи можливе продовження "Сватів".
"Виходитиме 8 сезон Сватів?", - написали Кошмал.
Відповідь актриси виявилася максимально однозначною.
"Ні", - коротко написала вона, додавши смайл, що сміється.
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Також у Кошмал запитали, чи схожа її героїня Женька на саму актрису в реальному житті.
"Зовні просто копія", - з гумором відповіла актриса, натякнувши на те, що інших подібностей між ними шукати не варто.
Свої відповіді Кошмал супроводила рідкісними фото зі зйомок "Сватів". Судячи з усього, знімки актриса зробила за кадром останнього сезону серіалу.
Нагадаємо, що прем'єра 7-го сезону "Сватів" відбулася в 2021 році після великої перерви з моменту виходу 6-го сезону. Творці вирішили на цьому завершити серіал.
Нагадаємо, зірка "Сватів" розговорилася про стосунки з Цимбалюком.
Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" показав чоловіка, якого приховувала і їхнього сина.
Також Politeka писала, що українці просять Квартал 95 більше не знімати "Сватів" після 7-го сезону.