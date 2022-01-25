Звезда «Сватов» Анна Кошмал однозначно ответила на вопросы фанатов о том, стоит ли им ждать восьмой сезон популярного сериала.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя актриса, которая исполняла роль Женьки в сериале «Сваты», решила пообщаться со своими фанатами и ответить на их вопросы в Инстаграм. Эта беседа не могла обойтись без вопросов об одном из самых популярных проектов в карьере Кошмал.

В частности, у актрисы поинтересовались, возможно ли продолжение «Сватов».

«Будет выходить 8 сезон Сватов?», - написали Кошмал.

Ответ актрисы оказался максимально однозначным.

«Нет», - коротко написала она, добавив смеющийся смайл.

Также у Кошмал спросили, похожа ли ее героиня Женька на саму актрису в реальной жизни.

«Внешне просто копия», - с юмором ответила актриса, намекнув на то, что других сходств между ними искать не стоит.

Свои ответы Кошмал сопроводила редкими фото со съемок «Сватов». Судя по всему, снимки актриса сделала за кадром последнего сезона сериала.

Напомним, что премьера 7-го сезона «Сватов» состоялась в 2021 году после большого перерыва с момента выхода 6-го сезона. Создатели решили на этом завершить сериал.

Напомним, звезда "Сватов" разоткровенничалась об отношениях с Цымбалюком.

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» показал мужа, которого скрывала и их сына.

Также Politeka писала, что украинцы просят Квартал 95 больше не снимать "Сватов" после 7-го сезона.