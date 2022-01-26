Як пише Politeka.net, підприємець опублікував новий пост у своєму Instagram. В ньому Задворний закликав підписників не забувати радіти звичайним дрібницям в повсякденному житті.

"Радіти кожному дню, новим знайомствам, цікавим людям, ловити можливості, які постійно підкидає життя. Кайфувати від сонячної погоди і милуватися розсипаючимся з неба сніжком. Жити тут і зараз, не відкладати на завтра, на потім, в довгий ящик", - написав він.

На думку Задворного, навіть серед сірих буднів можна завжди знайти причину посміхатися. Для цього потрібно повноцінно проживати кожен момент.

"Мріяти, фантазувати і діяти. Кайфувати від шляху, рухаючись до результату", - натхненно підсумував Задворний.

Він не став розкривати причину написання такого мотиваційного поста.

Варто відзначити, що його колишня кохана Злата Огневич зараз переживає не найпростіші часи. Днями співачка знову зіткнулася зі сталкером, який погрожує їй вже кілька років. Цього разу зірка подала заяву в поліцію і зараз з чоловіком розбираються правоохоронці.

Огневич вибрала Задворного у фіналі "Холостячки", проте майже відразу після проекту підприємець розірвав з нею стосунки, пославшись на відсутність почуттів зі свого боку.

Нагадаємо, Огневич сколихнула мережу, показавши свого агресивного переслідувача.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич після розставання з Задворним засвітилася з загадковим красенем.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки", який кинув Злату Огневич, повідомив про біду з донькою.