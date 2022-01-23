Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная певица, которая заняла третье место на Евровидении и победила на шоу "Маска". Артистка решила попробовать найти свою любовь и пошла на шоу "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного, но после проекта пара рассталась. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Злата Огневич сидела за столиком с неизвестным красавцем.
"Знакомьтесь, Тарас Поздний", - написала звезда на кадрах, представляя своего собеседника.
"Человек, который покорил Эверест. Всем хорошего дня и исполняйте свои мечты. Нет ничего невозможного", - сказала Злата.
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Сразу после этого Огневич пришлось давать опровержение. Фанаты подумали, что артистка собралась покорять Эверест.
"На Эверест я пока что не собираюсь. Но собираюсь сделать кое-что другое. Придет время - поделюсь", - написала звезда.
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