Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", появилась в компании загадочного красавчика и представила его публике.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная певица, которая заняла третье место на Евровидении и победила на шоу "Маска". Артистка решила попробовать найти свою любовь и пошла на шоу "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного, но после проекта пара рассталась. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Злата Огневич сидела за столиком с неизвестным красавцем.

"Знакомьтесь, Тарас Поздний", - написала звезда на кадрах, представляя своего собеседника.

"Человек, который покорил Эверест. Всем хорошего дня и исполняйте свои мечты. Нет ничего невозможного", - сказала Злата.

Сразу после этого Огневич пришлось давать опровержение. Фанаты подумали, что артистка собралась покорять Эверест.

"На Эверест я пока что не собираюсь. Но собираюсь сделать кое-что другое. Придет время - поделюсь", - написала звезда.

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