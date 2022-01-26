Как пишет Politeka.net, предприниматель опубликовал новый пост в своем Инстаграм. В нем Задворный призвал подписчиков не забывать радоваться обычным мелочам в повседневной жизни.

«Радоваться каждому дню, новым знакомствам, интересным людям, ловить возможности, которые постоянно подбрасывает жизнь. Кайфовать от солнечной погоды и любоваться рассыпающимся с неба снежком. Жить здесь и сейчас, не откладывать на завтра, на потом, в долгий ящик важное», - написал он.

По мнению Задворного, даже среди серых будней можно всегда найти причину улыбаться. Для этого нужно полноценно проживать каждый момент.

«Мечтать, фантазировать и действовать. Кайфовать от пути, двигаясь к результату», - вдохновенно подытожил Задворный.

Он не стал раскрывать причину написания такого мотивационного поста.

Стоит отметить, что его бывшая возлюбленная Злата Огневич сейчас переживает не самые простые времена. На днях певица снова столкнулась со сталкером, который угрожает ей уже несколько лет. На этот раз звезда подала заявление в полицию и сейчас с мужчиной разбираются правоохранители.

Огневич выбрала Задворного в финале «Холостячки», однако почти сразу после проекта предприниматель разорвал с ней отношения, сославшись на отсутствие чувств со своей стороны.

Напомним, Огневич всколыхнула Сеть, показав своего агрессивного преследователя.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич после расставания с Задворным засветилась с загадочным красавчиком.

Также Politeka писала, что бросивший Злату Огневич победитель "Холостячки" сообщил о беде с дочкой.