Победитель второго сезона шоу «Холостячка» Андрей Задворный рассказал о том, что его маленькая дочка заболела.

Как пишет Politeka.net, 32-летний предприниматель поделился неприятной новостью в своих Сториз. Так, Задворный рассказал, что провел день в спортзале, где в субботу практически не было людей, поэтому он мог наслаждаться спокойствием.

Однако, под вечер бизнесмена ждала плохая новость: выяснилось, что его маленькая дочка Кира заболела.

«Суббота пошла не по плану. Но сегодня как-то движ ко мне пытался изо всех сил «прилипнуть»…Но был другой настрой и я решил побыть сам с собой. А еще, заболела моя девочка», - рассказал Задворный.

Он поделился трогательным видео, на котором показал свой разговор с дочкой по видеосвязи. На кадрах Кира с головой, обмотанной полотенцем, показывает папе игрушечного желтого утенка с веселым криком: «Кря!».

«Я понял, я получу максимум «кря», да?», - отреагировал на это Задворный.

«Настроение игривое, не болезненное», - добавил он в подписи к видео.

Напомним, что Злата Огневич выбрала Задворного в финале второго сезона «Холостячки», однако почти сразу после окончания съемок предприниматель решил разорвать с ней отношения, признавшись, что у него нет чувств к певице.

Кира – единственная дочь Задворного от его бывшей жены. Бизнесмен не раз показывал, что обожает проводить время с девочкой.

Напомним, бросивший Злату Огневич победитель "Холостячки" оценил внешность Дорофеевой без макияжа.

Как сообщала Politeka, любимцы "холостячек" Тригубенко и Задворный засветились вместе и раскрыли свой план.

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" с Огневич Задворный показал, как сейчас выглядит его дочь.