Как пишет Politeka.net, 32-летний предприниматель поделился неприятной новостью в своих Сториз. Так, Задворный рассказал, что провел день в спортзале, где в субботу практически не было людей, поэтому он мог наслаждаться спокойствием.
Однако, под вечер бизнесмена ждала плохая новость: выяснилось, что его маленькая дочка Кира заболела.
«Суббота пошла не по плану. Но сегодня как-то движ ко мне пытался изо всех сил «прилипнуть»…Но был другой настрой и я решил побыть сам с собой. А еще, заболела моя девочка», - рассказал Задворный.
Он поделился трогательным видео, на котором показал свой разговор с дочкой по видеосвязи. На кадрах Кира с головой, обмотанной полотенцем, показывает папе игрушечного желтого утенка с веселым криком: «Кря!».
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«Я понял, я получу максимум «кря», да?», - отреагировал на это Задворный.
«Настроение игривое, не болезненное», - добавил он в подписи к видео.
Напомним, что Злата Огневич выбрала Задворного в финале второго сезона «Холостячки», однако почти сразу после окончания съемок предприниматель решил разорвать с ней отношения, признавшись, что у него нет чувств к певице.
Кира – единственная дочь Задворного от его бывшей жены. Бизнесмен не раз показывал, что обожает проводить время с девочкой.
Напомним, бросивший Злату Огневич победитель "Холостячки" оценил внешность Дорофеевой без макияжа.
Как сообщала Politeka, любимцы "холостячек" Тригубенко и Задворный засветились вместе и раскрыли свой план.
Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" с Огневич Задворный показал, как сейчас выглядит его дочь.