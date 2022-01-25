Как пишет Politeka.net, 24 января артистка удивила своих поклонников пугающими кадрами, которые показала в Инстаграм. Певица рассказала, что уже три года ее преследует неадекватный мужчина. Когда он в очередной раз подстерег ее с угрозами, Злата записала все на видео.
На кадрах можно было увидеть, как мужчина из своей машины обещает «завалить» Злату или ее папу.
Певица рассказала, что обращалась в полицию, но не получила помощи. Позже в тот же день она еще раз обратилась к правоохранителям.
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«Держись, Злата», «О Господи! Мороз по коже от этой неадекватности», «В "Холостячке" нужно было дать ребятам задание решить этот вопрос», «Его место в тюрьме или в доме умалишенных! Дай бог наши власти тебе помогут. Держись Злата», «Мне вас жаль, Злата», «Правильно, что показали это видео! Может наши органы хоть как-то "зашевелятся"», «Правовое государство бессильно…слов нет», «Какие глаза у него безумные», - пишут люди.
Напомним, Злата Огневич успела снять своего преследователя на камеру и взмолилась о помощи.
Как сообщала Politeka, семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ.
Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич после расставания с Задворным засветилась с загадочным красавчиком.