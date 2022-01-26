55-річна Ольга Сумська похвалилася стильним луком поруч з 37-річною Тіною Кароль, вразивши фанатів і колег.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною актрисою, яка радує своєю творчістю українців майже 40 років, граючи в кіно і театрі. Зірка також веде Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото актриса була разом з Тіною Кароль. Зірки посміхалися, вражаючи стильними луками в піджаках.

"Зустріла нещодавно Тіну на зйомках...скільки шарму і впевненості в собі!Вітаю з днем народження, сильна і талановита Тіна Кароль!Будь щаслива!",- написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"C Днем народження! Завжди 36.6. Зараз так модно говорити...", "Оля, що це за подруга у вас така Гола?", "Дві справжні красуні, наша гордість", "Оля, ти любиш Віталія Козловського", " я її теж на тих же зйомках зустрів)))".

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