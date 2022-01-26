Як передає Politeka.net, на телеканалі "СТБ" виходять передачі "СуперМама" і "СуперБабуся". У цих шоу зустрічаються 4 жінки, які показують в подробицях своє життя: умови, в яких живуть, відносини в сім'ї. Цього разу стало відомо, що на телеканалі "СТБ" вийде новий сезон шоу "СуперБабуся" (щоб подивитися промо відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Я краще, ніж мама, я бабуся", — заявила одна з учасниць нового сезону "СуперБабуся".
"Боротьба за звання кращої починається! 🔥 Дивіться з 31 січня о 19: 05 прем'єру другого сезону психологічного реаліті "СуперБабуся" на телеканалі СТБ!", - розповіли на акаунті.
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Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під відео: "Так, чекаємо з нетерпінням. Будемо дивитися і може чомусь вчитися", "Ну нарешті", "Кожна жінка, яку називають її рідною бабусею, вона вже супер бабуся".
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