Как передает Politeka.net, на телеканале "СТБ" выходят передачи "СуперМама" и "СуперБабушка". В этих шоу встречаются 4 женщины, которые показывают в подробностях свою жизнь: условия, в которых живут, отношения в семье. На этот раз стало известно, что на телеканале "СТБ" выйдет новый сезон шоу "СуперБабушка" (чтобы посмотреть промо видео, доскролльте до конца страницы).

"Я лучше, чем мама, я бабушка", — заявила одна из участниц нового сезона "СуперБабушка".

"Борьба за звание лучшей начинается! 🔥 Смотрите с 31 января в 19:05 премьеру второго сезона психологического реалити "СуперБабушка" на телеканале СТБ!", — рассказали на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео: "Да, ждем с нетерпением. Будем смотреть и может чему то учиться.", "Ну наконец-то", "Каждая женщина, которую называют ее родной бабушкой, она уже супер бабушка".

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