Жена известного украинского комика, актера и звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, которая улетела на отдых в Доминиканскую Республику, ответила на вопросы поклонников.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram жена известного украинского комика и звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Виктория Ткач, находящаяся на отдыхе, решила поответствовать на вопросы поклонников. Так, жену Юрия Ткача спросили, хочет ли она принять участие в шоу "Супермама".

"Мне много раз предлагали принять участие в этом проекте, но, как по мне, это странно, что будут судить какие-то чужие люди супермама я или нет, а не мой ребенок", - ответила Виктория.

Напомним, что сейчас Виктория Ткач вместе с мужем Юрием и маленькой дочерью Лизой находятся на отдыхе в Доминиканской Республике. Заметим, что специально для отдыха Виктория сделала себе новую прическу - она заплела много африканских косичек.

Ранее Politeka сообщала, что Юрий Ткач объяснил странное поведение маленькой дочери: "Это просто...".

Напомним, что жена Юрия Ткача показала, как похорошела благодаря новой прическе: "Значит отдых".

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