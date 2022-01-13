Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram жена известного украинского комика и звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.
На этот раз Виктория Ткач, находящаяся на отдыхе, решила поответствовать на вопросы поклонников. Так, жену Юрия Ткача спросили, хочет ли она принять участие в шоу "Супермама".
"Мне много раз предлагали принять участие в этом проекте, но, как по мне, это странно, что будут судить какие-то чужие люди супермама я или нет, а не мой ребенок", - ответила Виктория.
Напомним, что сейчас Виктория Ткач вместе с мужем Юрием и маленькой дочерью Лизой находятся на отдыхе в Доминиканской Республике. Заметим, что специально для отдыха Виктория сделала себе новую прическу - она заплела много африканских косичек.
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Ранее Politeka сообщала, что Юрий Ткач объяснил странное поведение маленькой дочери: "Это просто...".
Напомним, что жена Юрия Ткача показала, как похорошела благодаря новой прическе: "Значит отдых".
Также Politeka писала, что жена звезды "Квартал 95" Ткача показала, что вытворяла их дочь с конфетти в волосах, видео: "Ветер в голове".