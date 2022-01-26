Актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес нещодавно знялася в стильній рекламі вуличного одягу, яку також приміряла і на себе. Більш того, Лопес влаштувала гонки на велосипедах з підлітками і показала серію модних спортивних образів.
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У рожевому топіку і таких же штанях Дженніфер виглядала досить невимушено і вільно. А ось в білому костюмі, який артистка представила трохи пізніше, вона виглядала досить ефектно і сміливо.
Для більшої інтриги 52-річна Лопес прокотилася в спортивних штанях і на шпильках на велосипеді, а також показала підтягнуті і засмаглі форми.
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Також в мережі почали обговорювати відносини Бена Аффлека і артистки. У мережі заявили, що закохані з усім не приховують своїх почуттів і всіляко їх демонструють на публіці, з цього приводу в Instagram з'явився пост про можливі заручини артистки і її коханого.
"Вони шалено закохані, і Джен повністю підтримує Бена... на даний момент відносини між їхніми дітьми досить органічні. Сім'ї поважають один одного і добре ладнають, так що на цьому фронті все добре» - сказано в підписі.
Нагадаємо, що Лопес і Аффлек виставили почуття напоказ, натякнувши на заручини: "це лише питання часу"
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