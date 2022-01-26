Актриса и популярная певица Дженнифер Лопес недавно снялась в стильной рекламе уличной одежды, которую также примерила и на себя. Более того, Лопес устроила гонки на велосипедах с подростками и показала серию модных спортивных образов.
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В розовом топике и таких же штанах Дженнифер выглядела довольно непринужденно и свободно. А вот в белом костюме, который артистка представила чуть позже, она выглядела довольно эффектно и смело.
Для большей интриги 52-летняя Лопес прокатилась в спортивных штанах и на шпильках на велосипеде, а также показала подтянутые и загорелые формы.
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Также в сети начали обсуждать отношения Бена Аффлека и артистки. В сети заявили, что влюбленные со всем не скрывают своих чувств и всячески их демонстрируют на публике, по этому поводу в Инстаграм появился пост о возможной помолвке артистки и ее возлюбленного.
"Они безумно влюблены, и Джен полностью поддерживает Бена… На данный момент отношения между их детьми довольно органичны. Семьи уважают друг друга и хорошо ладят, так что на этом фронте все хорошо» - сказано в подписи.
Напомним, что Лопес и Аффлек выставили чувства напоказ, намекнув на помолвку: "Это лишь вопрос времени"
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