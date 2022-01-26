Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і віднедавна також і мама Даша Квіткова, вирішила показувати досить багато різних кадрів з відпочинку на Сейшелах. Також вона розповідає не тільки про плюси розкішної відпустки.
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Однак цього разу Квіткова вирішила показати досить атмосферні кадри з пляжу, на якому повністю піддалася моменту. В образі «левиці» дівчина показала, як насолоджується відпусткою і ловить момент без сина.
"ou're gonna hear me roar 🐆 » - пише Квіткова під кадрами.
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Шанувальники були вражені: "де купили такі лосини? Мені терміново потрібні; Даша, коли їй пишуть про гв 🦁😅; Тому що у Лева ріжуться зубки 😂; Яка кішечка 😍; Вау дуже стильно 🔥; Даша ви дуже гарна😍; Несподіване фото😍🐆; Дуже гарні фото❤️; Ніфіга собі!)))) Ось це кішка,ррр».
Також за словами Добриніна, вони вирушили на курорт на двадцять один день для перезавантаження, побудови нових планів і відпочинку перед стартом робочих буднів.
Зараз пара розповідає про те, як насолоджується дорогим відпочинком.
"Живемо майже в джунглях. Леву в кайф засипати під звуки Індійського океану. Але тут дуже жарко, намагаємося навіть шукати тінь, щоб не згоріти за півгодини. Тут на Сейшелах сонце дуже активне» - висловився Добринін.
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