Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин вместе с женой Дашей Квитковой отправился на Сейшелы. Пара не стала оставлять сына дома, поэтому также взяла его с собой. Сейчас Квиткова показывает в Инстаграм, как проходят их будни вдали от дома.

В этот раз Квиткова решила показать, как понежилась на пляже и какой удачный кадр удалось захватить ее мужу. По словам Даши, она не сильно довольна своим весом, поэтому обычно тщательно скрывает свои формы под мешковатой одеждой. Из-за этого поклонники бурно отреагировали на кадр.

«Этим фото начнётся мой фото-спам с отпуска🤍 надеюсь вы не против? p.s. фото делал муж (😳), дайте ему огней в комментариях, потому что фото получилось очень hot 🤤 у меня, как будто, рост 190 и ноги от ушей🔥» - пишет она.

«Вообще сначала решила что фото Френдий пока не присмотрелась); А какой у тебя рост?; Если бы мой умел так фотографировать😸; Профессионально сфотографировал, прям огонь!😍; Великолепная🔥».

До этого Квиткова пожаловалась на то, как проходят их будни на Сейшелах.

«У малого стартуют зубы по полной, Сейшел еще не видели, только из окна. Отдых с температурой заказывали? Снова зубы, слюни, температура и плач. Мы не выходим из номера второй день» - пишет Квиткова под кадрами с ребенком.

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