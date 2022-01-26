Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина показала, как расслабляется на Сейшелах с мужем.

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и с недавних пор также и мама Даша Квиткова, решила показывать довольно много разных кадров из отдыха на Сейшелах. Также она рассказывает не только о плюсах роскошного отпуска.

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Однако в этот раз Квиткова решила показать довольно атмосферные кадры с пляжа, на котором полностью поддалась моменту. В образе «львицы» девушка показала, как наслаждается отпуском и ловит момент без сына.

«ou’re gonna hear me roar 🐆» - пишет Квиткова под кадрами.

Поклонники были впечатлены: «Где купили такие лосины? Мне срочно нужны; Даша, когда ей пишут про гв 🦁😅; Потому что у Льва режутся зубки 😂; Какая кошечка 😍; Вау очень стильно 🔥; Даша вы очень красивая😍; Неожиданное фото😍🐆; Очень красивые фото❤️; Нифига себе!))))Вот это кошка,ррр».

Также по словам Добрынина, они отправились на курорт на двадцать один день для перезагрузки, построения новых планов и отдыха перед стартом рабочих будней.

Сейчас пара рассказывает о том, как наслаждается дорогим отдыхом.

«Живем почти в джунглях. Льву в кайф засыпать под звуки индийского океана. Но тут очень жарко, стараемся даже искать тень, чтобы не сгореть за полчаса. Здесь на Сейшелах солнце очень активное» - высказался Добрынин.

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