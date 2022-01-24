Как передает Politeka.net, Никита Добрынин вместе со своей женой и победительницей 9-го сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова отправились отдыхать на Сейшельские острова вместе со своим сыном Львом, которому уже полгода. На своей странице в Инстаграм Даша Квиткова похвасталась видом на фоне океана.

На жене Добрынина шикарный белый купальник, который подчеркивает её пышные формы.

"Я помню, как год назад, будучи уже беременной, мы встречали закаты на Мальдивах и представляли, как будем любоваться невероятными закатами с нашим маленьким человеком



так хочется, чтобы он улыбался всегда, напитывался этой красотой, дышал морским воздухом и восторженно вскрикивал при виде нас.



и как мы жили раньше без его глаз, без его объятий и поцелуйчиков", — высказалась Даша Квиткова.

Поклонники жены Добрынина оставили под фото множество комментариев: "Какие хорошенькие", "Вау🔥🔥🔥 какая ты крутая, очень классная фигура", "Мечты сбываются", "Какие вы красивенные!".

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