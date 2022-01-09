Как передает Politeka.net, Даша Квиткова решила рассказать о своих отношениях с Добрынином до проекта "Холостяк", в котором они участвовали. Причем девушка поспешила оправдаться, что она не плохая, просто умеет постоять за себя.
Квиткова предпочла высказаться по поводу слухов, будто она была знакома с Никитой Добрыниным до проекта:
«Почти все время один и тот же слух. Все это из разряда: у меня не получилось, а у другого человека все вышло, потому что ему повезло. Родители все дали, упало с неба на голову и тд. Его придумали те, кому проще оправдать нашу семью знакомством до проекта, чем поверить в то, что семья создалась после проекта.
Мы никогда не виделись и не были знакомы до проекта. Да, у нас были общие знакомые, но не больше, не меньше. И при знакомстве более того, я задала вопрос, кто он и чем занимается. Я не стерва, я просто зубастенькая, в обиду себя не дам и буду отстаивать свои интересы и границы».
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Сейчас Квиткова с Никитой Добрынином также воспитывает маленького сына, которого назвали Львом. Причем о ссора или каких-то конфликтах девушка в сети не говорит, акцентируя внимание на других вещах. Нередко это удивляет аудиторию, ведь Квиткова заявляет, что показывает в Инстаграм только реальную жизнь.
«Выйти замуж и думать о разводе – глупо. Если в семье есть любовь и два человека, готовые работать над своими отношениями. Разрушить семью – легче всего, а решать проблемы трудно.
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