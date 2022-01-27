Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - популярна телеведуча і зірка каналу"Україна". Зірка також грає в театрі і кіно, а також брала участь в шоу "Танці з зірками". Там телеведуча познайомилася зі своїм чоловіком - Андрієм Диким. Пара після проекту одружилася і тепер виховує двох дочок - Діана і Поліна. На сторінці "Ранок з Україною" в Instagram з'явилося нове фото Ребрик, яка хвалилася стильним луком для ефіру.

На нових фото Лілія була в стильній сорочці з поясом на талії. Образ зірка доповнила шкіряною спідницею з ефектним розрізом. Актриса на першому фото просто стояла, а на другому знімку хвалилася стрункими ніжками, закинувши ногу за ногу.

"Натхненного четверга бажаємо вам з Лілією Ребрик! З яким настроєм його проводите?", - було написано під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ура, про щастя добра дуже важливо знати", "Лілечка, ви в будь-якому вбранні, спокуслива і принадність, вам все до лиця!!!!", "У мами відпустку, Відпочиваємо", "холодний четвер, але образ вогонь", мій стан сьогодні))) Лілечка в будь-якому вбранні, з будь емоцією на обличчі, з будь-яким макіяжем, просто сама-сама Дико улюблена"

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