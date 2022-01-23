Лилия Ребрик - мама двух дочерей, которых она родила в браке с хореографом Андреем Диким, пишет Politeka.net. Пара воспитывает Диану и Полину, и телеведущая часто рассказывает о том, как проводит с ними время.

лилия ребрик

В этот раз красотка поделилась секретом их семейных воскресных традиций.

"Продолжите фразу: «Каждое воскресенье мы с семьей...» или «Каждое воскресенье я...»

Например, мы каждое воскресенье обязательно что-то все вместе готовим на завтрак, ходим в пижамах вволю и гуляем вместе!

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А что вы делаете? Как лелеете свои семейные традиции?", - написала Лилия Ребрик.

Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети поделились своими секретам выходных, а также сделали комплименты семье телеведущей.

"В холодное время года часто пребываю в пижаме целый день😍", "Красивая семья", "Каждое воскресенье мы с семьей, что-то готовим вместе, обычно ужин", "Ходимо в храм", "Каждую неделю мы всей семьёй планируем одно, а получается совсем другое, но рады, что вот так, нежданно приходят гости или решили сделать пиццу, а может, испечем пирог...", - написали пользователи Сети.

Напомним, Лилия Ребрик восхитила кадрами семейной идиллии с мужем и подросшими детьми

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик так и не решилась на смелый шаг, звезда раскрыла детали

Также Politeka писала, что Ребрик растрогала кадрами с подросшими дочками