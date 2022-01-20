На днях украинская телеведущая Лилия Ребрик удивила внешностью в новой фотосессии, некоторые заметили ее небольшое сходство с певицей Тиной Кароль - в Сети обсудили тему.

Лилия Ребрик разметила несколько снимков в своем Инстаграм, которые быстро разлетелись по Сети, пишет Politeka.net. На кадрах звезда предстала с новой прической и макияжем с акцентом на глаза.

Пользователи Сети заметили какое-то сходство звезды с певицей Тиной Кароль.

"На этом фото Лилия Ребрик напоминает Тину Кароль 😍

Что скажете, ведущая @liliia.rebrik похожа на певицу @tina_karol? Делитесь в комментариях 🔥", - написали авторы поста в одной из групп.

Публикация быстро собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев, где обсудили тему, поделившись своими мнениями. Практически все не увидели сходство между артистками.

"Да нет! Лиля – это ЛИЛЯ! 🔥🔥🔥", "Не похожи, но обе красотки😍", "Разные совсем. Разве что возможно цвет волос/прическа) Лиля красотка 😍", "Вовсе нет, разве что прическа похожа", "Совсем не похожи . Лилия 🔥🔥🔥🔥", "Ребрик - красотка🔥🔥🔥❤️", - написали пользователи Сети.

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