Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - популярная телеведущая и звезда канала "Украина". Звезда также играет в театре и кино, а также участвовала в шоу "Танці з зірками". Там телеведущая познакомилась со своим мужем - Андреем Диким. Пара после проекта женилась и теперь воспитывает двоих дочерей - Диану и Полину. На страничке "Утро с Украиной" в Инстаграм появилось новое фото Ребрик, которая хвасталась стильным луком для эфира.

На новых фото Лилия была в стильной рубашке с поясом на талии. Образ звезда дополнила кожаной юбкой с эффектным разрезом. Актриса на первом фото просто стояла, а на втором снимке хвасталась стройными ножками, закинув ногу за ногу.

"Вдохновенного четверга желаем вам с Лилией Ребрик! С каким настроением его проводите?", - было написано под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ура, о счастье добра очень важно знать", "Лилечка, вы в любом наряде, соблазнительная и прелесть, вам все к лицу!!!!", "У мамы отпуск, отдыхаем", "Холодный четверг, но образ огонь", моё состояние сегодня))) Лилечка в любом наряде, с любой эмоцией на лице, с любым макияжем, просто самая-самая Дико любимая"

Напомним, Лилия Ребрик показала свою семью в сборе и рассказала о воскресных традициях

А еще Politeka сообщала, что Тину Кароль сравнили с Лилией Ребрик, которая изменила внешность

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик после вылета из шоу "Маска" призналась, на что пошла ради проекта