42-річний Грег опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, зроблений за тридев'ять земель від Сан-Франциско, де він виховує разом із дружиною-американкою Ембер двох синів, 13-річного Ніколі і 6-річного Макса. Так, спадкоємець Чапкіса позував на мальовничому пляжі в Пуерто-Ріко, передає Politeka.net.
"Я повернувся #tourlifewithchapkis", - йдеться в підписі.
Ще до Нового року і Різдва син Чапкіса вже їздив по роботі до Пуерто-Ріко. Правда, що саме він там робив, залишається тільки здогадуватися. Швидше за все, Грег виступає з вихованцями своєї танцювальної школи "Чапкіс-денс". Вони регулярно беруть участь у різних змаганнях і талант-шоу, в тому числі й за межами США.
Публіка залишила кілька коментарів:
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Зазначимо, Григорій Чапкіс у грудні 2020-го потрапив з двосторонньою пневмонією до лікарні. Хвороба дала ускладнення і в червні 2021-го знаменитого українського танцюриста не стало. Він похований на Байковому кладовищі.
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