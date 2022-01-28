Грег Чапкіс, син покійного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса заінтригував новим фото - він пообіцяв продовжувати справу батька і, здається, тримає своє слово.

42-річний Грег опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, зроблений за тридев'ять земель від Сан-Франциско, де він виховує разом із дружиною-американкою Ембер двох синів, 13-річного Ніколі і 6-річного Макса. Так, спадкоємець Чапкіса позував на мальовничому пляжі в Пуерто-Ріко, передає Politeka.net.

"Я повернувся #tourlifewithchapkis", - йдеться в підписі.

Ще до Нового року і Різдва син Чапкіса вже їздив по роботі до Пуерто-Ріко. Правда, що саме він там робив, залишається тільки здогадуватися. Швидше за все, Грег виступає з вихованцями своєї танцювальної школи "Чапкіс-денс". Вони регулярно беруть участь у різних змаганнях і талант-шоу, в тому числі й за межами США.

Публіка залишила кілька коментарів:

"Красиве взуття👏 👏 👏"

"2 дім 🏠"

"Мій улюблений україно-латиноамериканець 🤣"

Зазначимо, Григорій Чапкіс у грудні 2020-го потрапив з двосторонньою пневмонією до лікарні. Хвороба дала ускладнення і в червні 2021-го знаменитого українського танцюриста не стало. Він похований на Байковому кладовищі.

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