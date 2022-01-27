Як передає Politeka.net, легендарна співачка Алла Пугачова вже більше ніж 20 років разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. У них є спільні діти - Ліза і Гарік. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Галкін поділився новим фото. Він показав на кадрі Аллу Пугачову у рожевому пуховику, яка визирає з-за капюшона на тлі зимового лісу.

"Аллуся", — з любов'ю підписав фото дружини Максим Галкін.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Аллочка 🔥 Максим! Дуже хочеться побільше фоток з нашою красунею!", "Спасибі, Максим, за те, що ви зробили для цієї великої жінки! Ви....продовжили їй щастя!)", "Як завжди прекрасна наша Алла Борисівна", "Цей погляд!!! Алла Борисівна незвичайна! Стиль, розум, мудрість, Краса, тактовність, чарівність, інтелігентність! Ах", "Яка гарна куртка!!🔥 і як колір Аллі йде!", "Жінка загадка?", "Всім жінкам бажаю, щоб їх любили також, як Максим любить Аллу Борисівну!", "Несподіваний ракурс".

Раніше повідомлялося, зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"

Також, на ранньому фото Пугачової помітили цікаву деталь, від якої вона позбулася: "Як же їй було красиво"

Politeka розповідала, Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."