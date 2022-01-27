Как передает Politeka.net, легендарная певица Алла Пугачева уже более 20 лет вместе со своим мужем Максимом Галкиным. У них есть общие дети - Лиза и Гарик. На этот раз на своей странице в Инстаграм Галкин поделился новым фото. Он показал на кадре Аллу Пугачеву в розовом пуховике, которая выглядывает из-за капюшона на фоне зимнего леса.

"Аллуся", — с любовью подписал фото жены Максим Галкин.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Аллочка 🔥 Максим! Очень хочется побольше фоток с нашей Красавицей!", "Спасибо, Максим, за то, что Вы сделали для этой Великой Женщины! Вы....продлили ей счастье!)", "Как всегда прекрасна наша Алла Борисовна", "Этот взгляд!!! Алла Борисовна необыкновенная! Стиль, ум, мудрость, красота, тактичность, обаяние, интеллигентность! Ах", "Какая красивая куртка!!🔥 и как цвет Алле идёт!", "Женщина загадка?", "Всем женщинам желаю, чтобы их любили также, как Максим любит Аллу Борисовну!", "Неожиданный ракурс".

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