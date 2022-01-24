Известная российская певица и жена юмориста и пародиста Максима Галкина Алла Пугачева рассказала, от чего получает удовольствие и сделала громкое заявление.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram 8-летней дочери легендарной 72-летней российской певицы Аллы Пугачевой и 45-летнего талантливого юмориста и пародиста Максима Галкина Елизаветы, которая родилась от суррогатной матери, опубликовали новое фото.

На фотографии была изображена Пугачева в летнем наряде без бретелек, которая смеялась на камеру.

"Я получаю истинное наслаждение от того, что я могу себе позволить быть любой. Меня любят любую. В это агрессивное, циничное, тяжелое время радость должна быть" , - процитировали слова русского Примадонны.

Поклонники начали активно комментировать слова.

"Святая правда, все любят", "Классная!", "Женщина прекрасна, когда любима 😍😍😍👏 ", "Алла Борисовна, вас любят все", "Молодец", - написали в сети.

Заметим, что сейчас активно обсуждают внешность 72-летней певицы, которая, кажется, перестала стареть. Некоторые убеждены, что Пугачева систематически делает пластические операции, чтобы молодо выглядеть. По словам известных хирургов, исполнительница сделала не одну пластику: она делала круговую подтяжку лица, блефаропластику, ринопластику, а также увеличивала губы.

Ранее Politeka сообщала, что исхудавшая Пугачева в Мине удивила внешностью рядом с Галкиным: "Это ж как надо во всем отказывать...".

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте повеселилась в компании бывшего мужа матери: "Ничто человеческое им не чуждо".

Также Politeka писала, что исхудавшая Алла Пугачева под ручку с молодым блондином вызвала беспокойство: "Здорова ли?".