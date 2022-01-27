Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 45-летний российский юморист и пародист Максим Галкин, который уже 20 лет (10 из которых в официальном браке) живет с легендарной 72-летней певицей Аллой Пугачевой, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своих буднях.

На этот раз Галкин записал видео из своего роскошного особняка недалеко от Москвы в деревне Грязь. Заметим, что Пугачева и Галкин живут в настоящем замке общей площадью почти три тысячи квадратных метров, который построен в викторианском стиле.

Так, Галкин сидел у окна на стеклянном полу, через который был виден нижний этаж дома, где были красивые картины.

"Сидим дома с Аллой, отдыхаем. Дети сейчас в школе. Вчера были съемки, а так мы дома. Ну за окном вот так. Просто все мои коллеги выкладывают какие-то отдыхи, пляжи, океаны, ну а мы как-то никуда и не выбрались, сидим здесь", - рассказал Галкин.

"У Тебя там сказочно, Мальдивам это и не снилось))) 😍😊✌️", "Максим, я тебя обожаю! Ты такой естественный, ничего из себя не гнешь... как всякие суперзвезды", " 🙏🙏🙏 спасибо Максиму за доброе утро и откровенный рассказ! Любим вас и Аллу Борисовну, здоровье вам и счастье дорогие!", "Как сидите с женой дома, то и показывать, пожалуйста, это же ни с какими модными фотографиями с Мальдив как раз и не сравнится ❤", "Прекрасный вид из вашего окна! Показывайте себя, Аллу и ваших замечательных детей! Очень приятно на вас смотреть!", - написали поклонники.

Ранее Politeka сообщала, что на раннем фото Пугачевой заметили интересную деталь, от которой она избавилась: "Как же ей было красиво".

Напомним, что помолодела Пугачева в объятиях Галкина вызвала бурные споры: "Голливуд отдыхает".

Также Politeka писала, что Галкин показал Пугачеву, гуляющая под вечерним снегом: "Снегурочка Аллочка!".