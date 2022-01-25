Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, опубликовали необычное архивное фото, на котором звезда запечатлена под стенами Кремля в Москве.

В комментариях предположили, что снимок был сделан примерно в 1992 году, и на нем Алла Борисовна выглядит совсем не так, как сейчас. Здесь на ней свободная одежда – светлая блузка и темный балахон, а голову с небрежно уложенными волосами украшает забавный бант. Некоторые поклонники заметили, что улыбка певицы на фото с милой щербинкой, которой сейчас нет.

В подписи к фото написали: "Доброе утро, страна!". Пользователи тут же принялись комментировать архивное фото с Пугачевой: "Ух ты! Какой же это год?", "Год 1992", "Очаровательная Алла Борисовна, с добрым утром, с уважением и любовью", "Ну прямо как солнышко – яркое, веселое и блистательное", "Как же ей было красиво со своими зубами, с этой щербинкой между зубами", "Красота и красотка", "Всегда прекрасны", "Стала б она в своё время президентом, проблем было бы меньше", "И что за событие, интересно", "Это круто".

Напомним, Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую...".

Как сообщала Politeka, Исхудавшая Пугачева в мини удивила внешностью рядом с Галкиным: "Это ж как надо во всем отказывать...".

Также Politeka писала, что Пугачева, чей муж младше на 27 лет, дала совет, как выбрать мужчину: "Борисовна, вы лучшая".