Співак Dzidzio (Михайло Хома) розповів про свій день, і висловив надії й на вечір - в Мережі його підтримали шанувальники, а також колишня дружина і колеги.

Dzidzio активно займається творчістю, знімаючи кліпи, фільми й беручи участь в різних шоу, пише Politeka.net. Також артист знаходить час на ведення соцмереж.

Так, у своєму Instagram співак розмістив кілька Селфі, зроблені в авто. Співак підкорив стилем в кепочці й з картатим шарфом на шиї.

"Хороший був день - нехай буде хороший вечір у мене й у вас 😉 #гарний настрій", - написав Дзідзьо, висловивши надії і на хороший вечір.

На публікацію відреагували шанувальники артиста, а також його колишня дружина співачка Slavia (Ярослава Притула)

"Вау-вау, який погляд⚡⚡️⚡️", - задивилася вона на екс-чоловіка.

"Якось помолодшав 😊", - прокоментувала співачка Наталія Валевська, і "🔥 🔥 🔥 ",- поставила Злата Огневич.

"Який гарний ❤️", " куди це ви їдете в такому капелюсі...", "А кепочки вам йдуть!", "Вауу, який файний🔥 😍 😍 😍", " але красунчик 😍 🔥 🔥 ті очі😍 😍", " дуже приємний артист наш👏", "вау,вау👏 👏 👏, спасибі гарного вечора", - прокоментували інші.

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