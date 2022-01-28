Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, несподівано з'явилася в білій сукні, яка підкреслила її ідеальну талію.

Як пише Politeka.net, в Instagram Слава Камінська поділилася відео, яке було знято в гримерці. Артистка заспівала уривок зі своєї нової пісні, влаштувавши для шанувальників справжнє закулісне шоу.

"Через три години, опівночі, відкриється передзамовлення мого першого сольного альбому! Відкриється особливою піснею, яку написав особливий автор, який створив «Роман» і «По клітинках». Ім'я твоє - це історія про любов довжиною в життя. Ця любов нікуди не йде, а просто трансформується і знаходить своє продовження в дітях...чекаю разом з вами і дуже хвилююся", - підписала відео артистка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів її голосу.

"О, Боже! Ну нарешті", "Супер, бомбовський голос!", "Ну і голос, заворожує", "Дуже красива пісня, мурашки... Спасибі за такий репертуар", "Голос, Слав, розрив просто!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камінська засвітилася в білій сукні і заговорила про принца: "Славка богиня".

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