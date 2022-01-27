Як пише Politeka.net, 37-річна Слава Камінська засвітилася в Instagram з романтичною зачіскою. Вона підібрала волосся пов'язкою, залишивши спокусливі локони пристрасті. Артистка сиділа в машині і кокетувала на камеру, зробивши дивну заяву.

"Красива жінка, незаміжня", - процитувала Камінська відому пісню своєї колеги Таянни.

Пізніше вона розповіла шанувальникам, що сьогодні стартує передзамовлення її нового альбому. Як відомо, після розпаду "НеАнгели" Слава всерйоз зайнялася сольною кар'єрою. Вона встигла випустити кілька пісень і кліп. Тепер артистка готується презентувати свій перший сольний альбом.

Як відомо, Слава Камінська прославилася після участі в декількох телепроектах на початку 2000-х. Там її помітив продюсер Юрій Нікітін і запросив в незвичайну жіночу групу. Співачка довгий час була одружена з пластичним хірургом Едвардом Камінським. У шлюбі у пари народилося двоє дітей.

Нагадаємо, що Камінська в ефектному купальнику показала ідеальну фігуру: "Наприсідала".

Як повідомляла Politeka, Камінська похвалилася фігурою в яскравому вбранні:"Шикарна".

Також Politeka писала, що Камінська показала, як треба кайфувати на пляжі: "Ви там з Огневич не зустрілися?".