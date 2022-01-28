Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Слава Каминская поделилась видео, которое было снято в гримерке. Артистка спела отрывок из своей новой песни, устроив для поклонников настоящее закулисное шоу.

«Через три часа, в полночь, откроется предзаказ моего первого сольного альбома! Откроется особенной песней, которую написал особенный автор, создавший «Роман» и «По клеточкам». Имя твоё – это история про любовь длиною в жизнь. Эта любовь никуда не уходит, а просто трансформируется и находит своё продолжение в детях…Жду вместе с вами и очень волнуюсь», - подписала видео артистка.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и комплиментов ее голосу.

«О, Боже! Ну наконец-то», «Супер, бомбовский голос!», «Ну и голос, завораживает», «Очень красивая песня, мурашки... Спасибо за такой репертуар», «Голос, Слав, разрыв просто!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская засветилась в белом платье и заговорила о принце: "Славка богиня".

Как сообщала Politeka, Каминская удивила странным заявлением с новой прической.

Также Politeka писала, что Каминская показала фигуру в ярком наряде: "Шикарная".