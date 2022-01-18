Співачка Слава Камінська розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, у 2019 році після п'яти років шлюбу, пише Politeka.net.
В одному з інтерв'ю медик розповів, що однією з причин розірвання шлюбу стали ревнощі зірки. Вперше Едгар Камінський подав на розлучення у 2017 році, але пізніше вирішив дати собі шанс відновити відносини, але нічого не вийшло.
Зараз хірург будує нові відносини, а особисте життя Слави Камінської поки знаходиться в секреті.
У новому пості Instagram співачка несподівано з'явилася в білій сукні, яка підкреслила її фігуру і заговорила про принца.
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"Раз - і ти в білій сукні🤍 в очікуванні нового принца ... тут вони теж нічого))", - написала співачка.
Публікація швидко зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Слава богу Слава тепер вільна ❤️❤️❤️❤️", "сукня є🔥залишилося фату, ну і чоловіка❤️", " всі баби як баби, а Славка богиня (с)😉"," А що з попереднім принцом? Я щось пропустила? 😢 ",- написали користувачі Мережі.
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