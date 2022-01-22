Як передає Politeka.net, екс-учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська після новорічних свят Покотила відпочивати в Занзібар. Артистка вже сидить в аеропорту і згадує, як відмінно провела відпочинок. На своїй сторінці в Instagram Камінська показала нове фото. На кадрі співачка позує в неоново-зеленій сукні і яскравих сандалях.
"Відпочили, пора і честь знати😂
Сиджу в аеропорту, Вже сумую за цим прекрасним місцем💚
Точно знаю, що ми тут в перший, але не в останній раз)
Сподобалося абсолютно все! Офігенні такі Мальдіви)", - поділилася враженням Слава Камінська.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка гарна сукня вкраду", "Класна! Обожнюю!", "Ніжки клас", "дуже красива", "Красуня, яке плаття вах!", "Красуня😍 і фігура у вас шикарна🔥
Я нарешті теж скинула зайві кілограми. Після пологів двійнят займалася вдома без спортзалу".
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