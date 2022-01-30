52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес за роки кар'єри ніби зовсім не змінилася, адже добре дивиться за собою.

Актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес з роками стає тільки краще, як відзначають поклннікі знаменитості, 52-річна артистка зовсім не виглядає на свій вік, не має зморшок і добре стежить за собою. Завдяки захопленості Лопес тренуваннями і живильною косметикою, вона змогла перетворитися.

На одній з фан-сторінок Лопес вирішили порівняти два кадри з нею з різних років, навіть через багато років артистка немов не змінилася, а зморшок і зовсім не видно. Причому виконавиця підкреслює, що не захоплена уколами краси.

"Та сама дівчина🖤 🧡; красиво; вік не має значення️❤; вона врятувала свою молодість; скільки років однакова; немає великої різниці; стала ще по красивіше❤️; бездоганний, натуральний і хороший вигляд; божевільна, вона майже не змінюється🙌 🏽❤️; ринопластика?; Я взагалі думаю, що з віком вона стає красивішою», - пишуть в мережі.

Також нещодавно артистка знялася в стильній рекламі вуличного одягу, яку також приміряла і на себе. Більш того, Лопес влаштувала гонки на велосипедах з підлітками і показала серію модних спортивних образів.

У рожевому топіку і таких же штанях Дженніфер виглядала досить невимушено і вільно. А ось в білому костюмі, який артистка представила трохи пізніше, вона виглядала досить ефектно і сміливо.

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