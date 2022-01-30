Актриса и популярная певица Дженнифер Лопес с годами становится только лучше, как отмечают поклнники знаменитости, 52-летняя артистка совсем не выглядит на свой возраст, не имеет морщин и хорошо следит за собой. Благодаря увлеченности Лопес тренировками и питательной косметикой, она смогла преобразиться.
На одной из фан-страниц Лопес решили сравнить два кадра с ней из разных годов, даже спустя много лет артистка словно не изменилась, а морщин и совсем не видно. Причем исполнительница подчеркивает, что не увлечена уколами красоты.
«Та самая девушка 🖤🧡; Красиво; возраст не имеет значения️❤; она спасла свою молодость; сколько лет одинаковая; Нет большой разницы; стала еще по красивее❤️; Безупречный, натуральный и хороший вид; Сумасшедшая, она почти не меняется 🙌🏽❤️; Ринопластика?; Я вообще думаю, что с возрастом она становится красивее», - пишут в сети.
Также недавно артистка снялась в стильной рекламе уличной одежды, которую также примерила и на себя. Более того, Лопес устроила гонки на велосипедах с подростками и показала серию модных спортивных образов.
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В розовом топике и таких же штанах Дженнифер выглядела довольно непринужденно и свободно. А вот в белом костюме, который артистка представила чуть позже, она выглядела довольно эффектно и смело.
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